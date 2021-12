Lo straordinario miracolo riconosciuto per suo tramite a pochi giorni dal Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Grazie alle preghiere e alla sua intercessione, infatti è avvenuto un fatto inspiegabile. E possiamo dire allora che il Paradiso continua, sempre di più, ad arricchirsi di Santi e Beati. Un riconoscimento ufficiale che è segno della presenza di questa suora, già Venerabile, vicino a tutti coloro che la invocano con cuore sincero. Il miracolo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 dicembre 2021) Grazie alle preghiere e alla sua intercessione, infatti è avvenuto un fatto inspiegabile. E possiamo dire allora che il Paradiso continua, sempre di più, ad arricchirsi di Santi e Beati. Un riconoscimento ufficiale che è segno della presenza di questa suora, già Venerabile, vicino a tutti coloro che la invocano con cuore sincero. IlL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ciropellegrino : Qui #Campania, oggi discussione o meglio monologo di #DeLuca in Consiglio regionale sulla manovra finanziaria. Abb… - Francesco1002 : RT @zuzzusierattusi: #AvventoBSC #21dicembre ?? Miracolo a Milano (Vittorio De Sica, 1951). 'Quando la realtà sta per vincere la fantasia… - afspagnuolo : RT @zuzzusierattusi: #AvventoBSC #21dicembre ?? Miracolo a Milano (Vittorio De Sica, 1951). 'Quando la realtà sta per vincere la fantasia… - PrinceKastaDOr : RT @zuzzusierattusi: #AvventoBSC #21dicembre ?? Miracolo a Milano (Vittorio De Sica, 1951). 'Quando la realtà sta per vincere la fantasia… - gianvitosibilio : RT @CiaoKarol: ? MIRACOLO STRAORDINARIO: GRAZIE SIGNORE ? ?? PAPA FRANCESCO E IL PRODIGIO DELL'OSTIA ?? -