L’NFT del primo SMS inviato vale più di 100 mila euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Il mercato degli NFT si arricchisce di nuovi elementi – una delle ultime novità, la collezione di pezzi d’arte NFT lanciata da Melania Trump – e diventa sempre più evidente il suo valore. Del primo SMS al mondo diventato NFT (non-fungible token) avevamo già parlato qualche giorno fa: si tratta di una semplice scritta, quindici caratteri, che insieme formano l’augurio di buon Natale in lingua inglese «Merry Christmas». Parliamo del Natale 1992, considerato che era il 3 dicembre quando l’SMS è stato inviato dall’ingegnere di Vodafone Neil Papworth dal suo computer a un manager nel Regno Unito. L’NFT primo SMS è stato venduto all’asta, come già ampiamente annunciato, a Parigi. LEGGI ANCHE >>> Il primo SMS diventa NFT e viene battuto all’asta donando i proventi all’UNHCR L’NFT ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il mercato degli NFT si arricchisce di nuovi elementi – una delle ultime novità, la collezione di pezzi d’arte NFT lanciata da Melania Trump – e diventa sempre più evidente il suo valore. DelSMS al mondo diventato NFT (non-fungible token) avevamo già parlato qualche giorno fa: si tratta di una semplice scritta, quindici caratteri, che insieme formano l’augurio di buon Natale in lingua inglese «Merry Christmas». Parliamo del Natale 1992, considerato che era il 3 dicembre quando l’SMS è statodall’ingegnere di Vodafone Neil Papworth dal suo computer a un manager nel Regno Unito.SMS è stato venduto all’asta, come già ampiamente annunciato, a Parigi. LEGGI ANCHE >>> IlSMS diventa NFT e viene battuto all’asta donando i proventi all’UNHCR...

