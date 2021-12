LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: vince Shiffrin, settima Brignone, fuori Sofia Goggia (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Mikaela Shiffrin amministra e vince con 86 centesimi di vantaggio su Sara Hector. Successo n.72 in carriera in Coppa del Mondo. 13.55 Michelle Gisin è seconda a 0.22 da Hector, comunque sul podio. Ora Mikaela Shiffrin: parte con ben 1?03 su Hector. Difficile che possa lasciarsi sfuggire la vittoria. 13.54 Gisin in partenza ha 0.29 di margine su Hector. 13.53 Podio per Sara Hector: si porta al comando con 0.58 su Vlhova, miglior tempo di manche. Si è davvero superata. Mancano solo Michelle Gisin e Mikaela Shiffrin. 13.52 La svedese Sara Hector parte con 0.36 su Vlhova, al secondo intermedio incrementa a 0.39. 13.51 Federica Brignone è quarta a 1?17. In una curva verso destra si è sdraiata, era praticamente caduta. Si è ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 Mikaelaamministra econ 86 centesimi di vantaggio su Sara Hector. Successo n.72 in carriera in Coppa del Mondo. 13.55 Michelle Gisin è seconda a 0.22 da Hector, comunque sul podio. Ora Mikaela: parte con ben 1?03 su Hector. Difficile che possa lasciarsi sfuggire la vittoria. 13.54 Gisin in partenza ha 0.29 di margine su Hector. 13.53 Podio per Sara Hector: si porta al comando con 0.58 su Vlhova, miglior tempo di manche. Si è davvero superata. Mancano solo Michelle Gisin e Mikaela. 13.52 La svedese Sara Hector parte con 0.36 su Vlhova, al secondo intermedio incrementa a 0.39. 13.51 Federicaè quarta a 1?17. In una curva verso destra si è sdraiata, era praticamente caduta. Si è ...

