LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Sofia Goggia insegue punti pesanti, Shiffrin e Vlhova favorite (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI IL PROGRAMMA DI Courchevel 2021 I PRECEDENTI DELLA AZZURRE A Courchevel Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Courchevel. Le ragazze saranno impegnate in un doppio appuntamento sulla Stade Emile-Allais poiché domani andrà in scena il recupero della gara cancellata a Killington. Petra Vlhova non è mai riuscita a vincere su queste nevi, sempre battuta dalla rivale Mikalea Shiffrin capace di collezionare ben cinque successi. Vantano un trionfo a testa nella località francese Federica Brignone e Marta Bassino, che assieme alla leader della generale ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI IL PROGRAMMA DI2021 I PRECEDENTI DELLA AZZURRE ABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladelfemminile di. Le ragazze saranno impegnate in un doppio appuntamento sulla Stade Emile-Allais poiché domani andrà in scena il recupero della gara cancellata a Killington. Petranon è mai riuscita a vincere su queste nevi, sempre battuta dalla rivale Mikaleacapace di collezionare ben cinque successi. Vantano un trionfo a testa nella località francese Federica Brignone e Marta Bassino, che assieme alla leader della generale ...

