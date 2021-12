LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel in DIRETTA | Shiffrin fa il vuoto | terza Brignone Attesa per Goggia

(Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 10.10 In pista la francese Tessa Worley, che accusa 0.57 al secondo rilevamento. 10.09 Marta Bassino si inclina e finisce fuori. Non ci voleva, considerando anche lo ‘zero’ di Soelden, è in grande difficoltà dopo i fasti della passata stagione. 10.09 Subito 0.33 di ritardo per Bassino al primo intermedio, 0.52 al secondo. 10.08 Quando scia così, Mikaelaè inattaccabile. L’americana vola in testa con ben 0.74 su Michelle Gisin: una bella ipoteca sulla vittoria, ma vediamo ora Marta Bassino. 10.07 Allucinante, vantaggio di 0.41 al primo intermedio, 0.51 al secondo. Sta ammazzando la gara… 10.06 Non sbaglia nulla Michelle Gisin e si porta al comando con 32 centesimi su Federica: ...

La diretta testuale dello slalom gigante femminile di Courchevel 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. COURCHEVEL - Segui il live del gigante femminile, che torna in scena quasi due mesi dopo. Diverse assenze per Covid, ma la gara promette comunque spettacolo.