LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: fuori Sofia Goggia, Brignone ultima speranza (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Come previsto, Worley al comando con 0.91 su Siebenhofer, che aveva sbagliato tanto nella parte bassa. Parte la polacca Maryna Gasienica-Daniel: appena 0.07 da gestire sulla padrona di casa. 13.40 Ora parte la francese Tessa Worley con 0.14 su Siebenhofer: può sicuramente incrementare. Dopo la prima manche le prime 9 posizioni erano occupate da atlete di 9 nazioni diverse. L’unica con due top10 era l’Italia con Goggia e Brignone. 13.39 Mancano 8 atlete. Al comando Siebenhofer, che nella parte finale ha sbagliato in maniera pesante, con 0.01 su Rast e 0.14 su Truppe. fuori Sofia Goggia, che stava sciando benissimo nella seconda manche. 19ma Elena Curtoni a 2?35. 13.38 Ramona Siebenhofer, ultima austriaca ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Come previsto, Worley al comando con 0.91 su Siebenhofer, che aveva sbagliato tanto nella parte bassa. Parte la polacca Maryna Gasienica-Daniel: appena 0.07 da gestire sulla padrona di casa. 13.40 Ora parte la francese Tessa Worley con 0.14 su Siebenhofer: può sicuramente incrementare. Dopo la prima manche le prime 9 posizioni erano occupate da atlete di 9 nazioni diverse. L’unica con due top10 era l’Italia con. 13.39 Mancano 8 atlete. Al comando Siebenhofer, che nella parte finale ha sbagliato in maniera pesante, con 0.01 su Rast e 0.14 su Truppe., che stava sciando benissimo nella seconda manche. 19ma Elena Curtoni a 2?35. 13.38 Ramona Siebenhofer,austriaca ...

