LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Elena Curtoni non brilla, attesa per Goggia e Brignone (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Nina O'Brien sale in vetta con 29 centesimi sulla connazionale Paula Moltzan. Attenzione ora alla svizzera Camilla Rast, 16ma dopo la prima manche con il pettorale n.45. 13.20 Bene la norvegese Maria Therese Tviberg, terza a 38 centesimi. Parte l'americana O'Brien con un vantaggio da gestire di 0.45. 13.20 Sempre al comando Moltzan con 0.02 su Frasse Sombet e 0.85 su Luczak. Decima Elena Curtoni a 1?41. 13.19 La svizzera Corinne Suter, una delle migliori velociste in circolazione, è sesta a 1?16. 13.17 Slokar è quinta a 1?11, oggi la slovena non ha convinto. 13.16 Estelle Alphand è quinta a 1?31. Ora le ultime 20 atlete. Si parte con la slovena Andreja Slokar, il cui gap nei confronti di Moltzan è di soli 0.05. 13.14 La francese Coralie Frasse Sombet finisce alle spalle ...

