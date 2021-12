LIVE – Sassari-Tenerife 45-65, basket Champions League 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 21 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Banco di Sardegna Sassari-Lenovo Tenerife, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo A di Champions League 2021/2022 di basket. La formazione di coach Bucchi non ha più nulla da chiedere alla competizione, non avendo più matematicamente la possibilità di qualificarsi alla prossima fase; ma un RISULTATO positivo contro gli spagnoli sarebbe comunque utile per dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 21 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Champions League 2021/2022: RISULTATI e ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Latestuale di Banco di Sardegna-Lenovo, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo A didi. La formazione di coach Bucchi non ha più nulla da chiedere alla competizione, non avendo più matematicamente la possibilità di qualificarsi alla prossima fase; ma unpositivo contro gli spagnoli sarebbe comunque utile per dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 21 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sassari-Tenerife 32-48 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Tenerife #32-48… - infoitsport : LIVE LBA - Sul finale Sassari batte la Varese di Kell e Keene - PianetaBasketIT : #LBASerieA | Sul finale Sassari batte la Varese di Kell e Keene - zazoomblog : LIVE – Sassari-Varese 76-79 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Varese #76-79 #Serie - zazoomblog : LIVE – Sassari-Varese 67-72 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Varese #67-72 #Serie -