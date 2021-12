LIVE – Promitheas Patras-Venezia | Eurocup 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Latestuale di-Umana Reyer, sfida valida per l’ottava giornata del gruppo B didi. Lagunari chiamati a conquistare una vittoria per poter continuare a sperare nel passaggio del turno, dopo la vittoria di settimana scorsa contro Ljubljana, seguita dalla sconfitta in campionato. Di fronte, la formazione greca, ultima in classifica con due vittorie. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di martedì 21 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA...