LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Paltrinieri e Miressi le star azzurre dell’ultima giornata! Finali dalle 15 (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO 15.03: A metà gara Svezia, Usa, Canada 15.00: Queste le nazionali al via nella prima delle dieci Finali di oggi, la 4×50 stile libero donne: Canada, Cina, Svezia, Usa, Olanda, Russia, Francia, Hong Kong 14.59: E’ già il Mondiale più prolifico di sempre per l’ItalNuoto che ha conquistato 13 medaglie ma si può ancora scrivere la storia fra poco 14.57: Scalia, Carraro, Di Liddo, Di Pietro è la formazione della 4×100 mista femminile entrata in finale con il terzo crono 14.55: Saranno Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi a dare l’assalto al podio nella staffetta 4×100 mista maschile 14.53: Serve la gara perfetta a Elena Di Liddo nella finale dei 100 farfalla per inserirsi nelle posizioni che contano, mentre Silvia Di Pietro ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO 15.03: A metà gara Svezia, Usa, Canada 15.00: Queste le nazionali al via nella prima delle diecidi oggi, la 4×50 stile libero donne: Canada, Cina, Svezia, Usa, Olanda, Russia, Francia, Hong Kong 14.59: E’ già il Mondiale più prolifico di sempre per l’Italche ha conquistato 13 medaglie ma si può ancora scrivere la storia fra poco 14.57: Scalia, Carraro, Di Liddo, Di Pietro è la formazione della 4×100 mista femminile entrata in finale con il terzo crono 14.55: Saranno Mora, Martinenghi, Rivolta ea dare l’assalto al podio nella staffetta 4×100 mista maschile 14.53: Serve la gara perfetta a Elena Di Liddo nella finale dei 100 farfalla per inserirsi nelle posizioni che contano, mentre Silvia Di Pietro ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: brillano le staffette. Dalle 15.00 le finali con Paltrinieri e Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: brillano le staffette. Dalle 15.00 le finali con Paltrinieri e Miressi - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Mora Lamberti Fangio e le staffette a caccia degli ultimi posti in fina… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Paltrinieri e Miressi nell’ultima giornata -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: l’I… -