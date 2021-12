LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Paltrinier e Miressi le star azzurre dell’ultima giornata! Finali dalle 15 (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO 14.42: Otto azzurri nelle Finali individuali, due staffette: la giornata conclusiva del Mondiale per l’Italia assomiglia molto ai fuochi d’artificio che accompagnano ogni serata la uscita del pubblico dall’Etihad Arena di Abu Dhabi 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima sessione di Finali del Mondiale in vasca corta di Abu Dhabi 7.39: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 15 per l’ultima sessione di Finali 7.38: Qualificate con ottime prestazioni per le Finali anche le due staffette 4×100 miste, maschile e femminile. L’appuntamento, dunque, è per un grande ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO 14.42: Otto azzurri nelleindividuali, due staffette: la giornata conclusiva del Mondiale per l’Italia assomiglia molto ai fuochi d’artificio che accompagnano ogni serata la uscita del pubblico dall’Etihad Arena di Abu Dhabi 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti allasessione didel Mondiale indi Abu Dhabi 7.39: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 15 per l’ultima sessione di7.38: Qualificate con ottime prestazioni per leanche le due staffette 4×100 miste, maschile e femminile. L’appuntamento, dunque, è per un grande ...

