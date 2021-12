LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Mora, Lamberti, Fangio e le staffette miste a caccia degli ultimi posti in finale (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.32: A metà gara Olanda, Cina, Usa 6.29: Hong Kong, Cina, Olanda, Usa e Thailandia al via nella prima batteria della 4×50 donne. L’Italia ha deciso di non partecipare 6.27: Al via nelle batterie femminile Scalia, Carraro, Bianchi e Cocconcelli per una non semplice qualificazione alla finale della 4×100 femminile 6.24: Il programma si chiude con le due staffette 4×100 mista: Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Zazzeri sono al via nella gara maschile per portare l’Italia in finale 6.22: A caccia di un posto in finale anche Francesca Fangio, bronzo europeo, nelle batterie dei 200 rana donne. Non si potrà risparmiare visto che parte nella seconda di quattro batterie 6.19: Si prosegue con una gara che potrebbe regalare ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.32: A metà gara Olanda, Cina, Usa 6.29: Hong Kong, Cina, Olanda, Usa e Thailandia al via nella prima batteria della 4×50 donne. L’Italia ha deciso di non partecipare 6.27: Al via nelle batterie femminile Scalia, Carraro, Bianchi e Cocconcelli per una non semplice qualificazione alladella 4×100 femminile 6.24: Il programma si chiude con le due4×100 mista: Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Zazzeri sono al via nella gara maschile per portare l’Italia in6.22: Adi un posto inanche Francesca, bronzo europeo, nelle batterie dei 200 rana donne. Non si potrà risparmiare visto che parte nella seconda di quattro batterie 6.19: Si prosegue con una gara che potrebbe regalare ...

