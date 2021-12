LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Lorenzo Mora in finale nei 200 dorso (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.01: Peccato per Francesca Fangio che si fa bruciare al traguardo dalla britannica Renshaw e comunque chiude al secondo posto con 2’20?53, la britannica chiude in 2’20?33, terza la lituana Teterevkova in 2’22?11 7.00: A metà gara Tang, Fangio, Renshaw 6.57: La messicana Rodriguez Villanueva vince la prima batteria dei 200 rana in 2’26?22. Ora Francesca Fangio 6.55. Mora prende dunque il settimo posto in finale per l’Italia nel pomeriggio. Tra poco ci proverà anche Francesca Fangio nei 200 rana 6.53: Questi i finalisti dei 200 dorso uomini: Casas, Cejka, Ndoye-Brouard, Diener, Mora, Herlem, Lelle e Kawecki 6.52: Lorenzo Mora è in finale con il quinto tempo, Lamberti è fuori dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.01: Peccato per Francesca Fangio che si fa bruciare al traguardo dalla britannica Renshaw e comunque chiude al secondo posto con 2’20?53, la britannica chiude in 2’20?33, terza la lituana Teterevkova in 2’22?11 7.00: A metà gara Tang, Fangio, Renshaw 6.57: La messicana Rodriguez Villanueva vince la prima batteria dei 200 rana in 2’26?22. Ora Francesca Fangio 6.55.prende dunque il settimo posto inper l’Italia nel pomeriggio. Tra poco ci proverà anche Francesca Fangio nei 200 rana 6.53: Questi i finalisti dei 200uomini: Casas, Cejka, Ndoye-Brouard, Diener,, Herlem, Lelle e Kawecki 6.52:è incon il quinto tempo, Lamberti è fuori dalla ...

