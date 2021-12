LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Lorenzo Mora e Francesca Fangio in finale! (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.14: A metà gara Francia, Russia, Brasile 7.13: Ai 100 Brasile, Russia, Francia 7.12: Hong Kong, Norvegia, Olanda, Francia, Russia, Brasile, Corea del Sud, Egitto al via nella prima di due batterie della staffetta 4×100 mista 7.10: Queste le qualificate per la finale dei 200 rana: Chikunova, Hansson, Renshaw, Fangio, Escobedo, Cieplucha, Ms Sharry, Horska 7.09: Francesca Fangio in finale con il quarto tempo! Vince l’ultima batteria la canadese Cieplucha e si qualifica per la finale in 2’21?35 7.08: Ultima batteria più lenta e dunque Fangio può stare tranquilla per la finale 7.05: La seconda batteria va alla russa Chikunova con 2’19?56, secondo posto per la svedese Hansson con 2’20?31, terza l’irlandese Mc Sharry in 2’21?59. ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.14: A metà gara Francia, Russia, Brasile 7.13: Ai 100 Brasile, Russia, Francia 7.12: Hong Kong, Norvegia, Olanda, Francia, Russia, Brasile, Corea del Sud, Egitto al via nella prima di due batterie della staffetta 4×100 mista 7.10: Queste le qualificate per la finale dei 200 rana: Chikunova, Hansson, Renshaw,, Escobedo, Cieplucha, Ms Sharry, Horska 7.09:in finale con il quarto tempo! Vince l’ultima batteria la canadese Cieplucha e si qualifica per la finale in 2’21?35 7.08: Ultima batteria più lenta e dunquepuò stare tranquilla per la finale 7.05: La seconda batteria va alla russa Chikunova con 2’19?56, secondo posto per la svedese Hansson con 2’20?31, terza l’irlandese Mc Sharry in 2’21?59. ...

