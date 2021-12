LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA, DELIRIO D’ORO! Trionfo di Miressi e della 4×100 mista! Martinenghi d’argento (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Nuoto vasca corta: ITALIA TERZA CON 5 ORI! ITALIA IN Trionfo CON LA 4X100 MISTA MASCHILE: LA CRONACA della GARA ALESSANDRO Miressi CAMPIONE DEL MONDO DEI 100 STILE LIBERO 17.27: Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE e anche un 2021 indimenticabile per il Nuoto azzurro. Grazie per averci seguito e appuntamento al 2022, anno dei Mondiali di Fukuoka, dei Mondiali in vasca corta di Kazan ma soprattutto degli Europei ad agosto a Roma. Non mancate! Buona serata! 17.25: Gli altri risultati degli azzurri sono tutti di ottimo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERETERZA CON 5 ORI!INCON LA 4X100 MISTA MASCHILE: LA CRONACAGARA ALESSANDROCAMPIONE DEL MONDO DEI 100 STILE LIBERO 17.27: Si chiude qui la nostrae anche un 2021 indimenticabile per ilazzurro. Grazie per averci seguito e appuntamento al 2022, anno deidi Fukuoka, deiindi Kazan ma soprattutto degli Europei ad agosto a Roma. Non mancate! Buona serata! 17.25: Gli altri risultati degli azzurri sono tutti di ottimo ...

