LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: brillano le staffette. Dalle 15.00 le finali con Paltrinieri e Miressi (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO 7.39: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 15 per l'ultima sessione di finali 7.38: Qualificate con ottime prestazioni per le finali anche le due staffette 4×100 miste, maschile e femminile. L'appuntamento, dunque, è per un grande pomeriggio azzurro con tante carte da medaglia per l'Italia 7.37: Dall'ultima mattinata di batterie arrivano le qualificazioni in finale di Lorenzo Mora nei 200 dorso, con un pizzico di rammarico per l'eliminazione di Michele Lamberti, e di Francesca Fangio nei 200 rana 7.36: L'Italia sarà in tutte le finali tranne la 4×50 stile libero questo pomeriggio con ben 10 posti in finale. E' una grande Italia quella di Abu Dhabi 7.35. Italia in finale con il terzo ...

