LIVE – Napoli-Spezia, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia, match della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie A 2021/2022. L’allenatore partenopeo parlerà alle 14.30 di martedì 21 dicembre per presentare la sfida del ‘Maradona’ a pochi giorni dal successo di misura a San Siro col Milan. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per ladi Lucianoalla vigilia di, match della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie A 2021/2022. L’allenatore partenopeo parlerà alle 14.30 di martedì 21 dicembre per presentare la sfida del ‘Maradona’ a pochi giorni dal successo di misura a San Siro col Milan. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAAGGIORNA LASportFace.

Advertising

salvobonfigli0 : RT @NinoJfc: Voglio vincere Juve-Napoli 1-0, con un gol annullato a loro nel finale identico a quello di ieri del Milan. E poi sentire cosa… - infoitsport : LIVE MN - 'Replay': siamo in diretta per commentare con voi Milan-Napoli - eluccellini : RT @DavveroTv: In questa puntata ci collegheremo con il presidio davanti alla sede Rai di Napoli dei vigili del Fuoco aderenti al sindacato… - GIOVANNIPOLLIN2 : RT @NinoJfc: Voglio vincere Juve-Napoli 1-0, con un gol annullato a loro nel finale identico a quello di ieri del Milan. E poi sentire cosa… - lookatbald : RT @NinoJfc: Voglio vincere Juve-Napoli 1-0, con un gol annullato a loro nel finale identico a quello di ieri del Milan. E poi sentire cosa… -