Lite Sonia Bruganelli e Signorini | ecco cosa sarebbe successo nel backstage – VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021)ieri sera ha litigato con Alfonsoed ha lasciato lo studio per più di un’ora. Al suo ritorno, i due si sono “chiariti” in diretta con qualche frecciatina: maneldel Grande Fratello Vip?e Alfonso: lei lascia lo studio del GF Vip Nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

" Adesso basta , Alex, e anche a te", ha detto con voce ferma il conduttore rivolgendosi verso la moglie di Paolo Bonolis.Bruganelli non ha gradito l'intevento del conduttore e ha ...Anche in studio l'atmosfera è piuttosto tesa, a partire da Alfonso Signorini che perdere le staffe in diretta contro la sua stessa opinionistaBruganelli . Un comportamento criticato, quello ...Lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini: ecco cosa sarebbe successo nel backstage del Grande Fratello Vip, il video dello scontro.Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per l'influencer italo-americana e anche ieri l'opinionista ha difeso Soleil Sorge. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini nel tentativo di r ...