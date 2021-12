L'Italia del 2020 migliora nei rifiuti con alcune criticità (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultima edizione del rapporto rifiuti Urbani di Ispra – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – fotografa l’Italia nel 2020, l’anno della pandemia da Covid-19, e quindi fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria. In calo la produzione di rifiuti, cresce la raccolta differenziata e il riciclaggio, mentre sale il costo medio nazionale annuo pro capite. Le misure di restrizione adottate e le chiusure di diverse attività tipologie commerciali hanno influito sui consumi nazionali determinando un calo della produzione dei rifiuti superiore a un milione di tonnellate. Nel 2020, infatti, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a 28,9 milioni di tonnellate, -3,6% rispetto al 2019. La diminuzione si rileva ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultima edizione del rapportoUrbani di Ispra – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – fotografa l’nel, l’anno della pandemia da Covid-19, e quindi fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria. In calo la produzione di, cresce la raccolta differenziata e il riciclaggio, mentre sale il costo medio nazionale annuo pro capite. Le misure di restrizione adottate e le chiusure di diverse attività tipologie commerciali hanno influito sui consumi nazionali determinando un calo della produzione deisuperiore a un milione di tonnellate. Nel, infatti, la produzione nazionale deiurbani si attesta a 28,9 milioni di tonnellate, -3,6% rispetto al 2019. La diminuzione si rileva ...

Advertising

marattin : È giusto togliere il limite Isee per usufruire del Superbonus 110%, perché non si tratta di misura redistributiva s… - NicolaPorro : In questi due anni in Italia sono state adottate le misure più dure del mondo avanzato. Ecco qual è il vero motivo???? - Adnkronos : Il governatore del #Veneto: 'Vaccinare contro la volontà non è da Paese civile, serve campagna di comunicazione'.… - _fiorucci : RT @OrtigiaP: La Storia sarà implacabile con i signori del Potere perchè nessuno mai si è spinto tanto oltre nella distruzione dell'umanità… - Ralfmacher : #italia V% #potere_di_acquisto #famiglie #Q2_2021 Trimestrale: +0.1% t/t da +1.6% t/t del #Q1_2021 Annuale: +5.2%… -