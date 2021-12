Liga, giornata 18: il Cadice frena il Real, accorcia il Siviglia (Di martedì 21 dicembre 2021) Real Madrid fermato sul pareggio dal Cadice nella giornata 18 della Liga, ne approfitta il Siviglia per accorciare sulla vetta battendo nel finale l’Atlético Madrid. Il Rayo Vallecano sale in zona Champions, si ferma la striscia di vittorie del Betis dopo una bella sfida con l’Athletic Bilbao. Tris sofferto del Barcellona contro l’Elche nel segno dei giovani, Real Sociedad in crisi. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Liga, giornata 18: Real Madrid-Cadice 0-0, Siviglia-Atlético 2-1, Getafe-Osasuna 1-0 La sorpresa di giornata è la frenata del Real Madrid, che al “Bernabeu” pareggia 0-0 contro il Cadice penultimo ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 dicembre 2021)Madrid fermato sul pareggio dalnella18 della, ne approfitta ilperre sulla vetta battendo nel finale l’Atlético Madrid. Il Rayo Vallecano sale in zona Champions, si ferma la striscia di vittorie del Betis dopo una bella sfida con l’Athletic Bilbao. Tris sofferto del Barcellona contro l’Elche nel segno dei giovani,Sociedad in crisi. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.18:Madrid-0-0,-Atlético 2-1, Getafe-Osasuna 1-0 La sorpresa diè lata delMadrid, che al “Bernabeu” pareggia 0-0 contro ilpenultimo ...

Advertising

VoceGiallorossa : ?????? Liga - Si chiude la 18ª giornata: spettacolo nel derby tra Levante e Valencia. Real Madrid fermato dal Cadice.… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Nel match delle 21:00, per la 18a giornata de #LaLiga, il #Valencia ha vinto il derby contro il #Levante per 4-3. Dopo e… - CalcioPillole : Nel match delle 21:00, per la 18a giornata de #LaLiga, il #Valencia ha vinto il derby contro il #Levante per 4-3. D… - sportli26181512 : Siviglia-#Barcellona, #Xavi: '16 punti dal Real Madrid? È ancora lunga': Il tecnico dei blaugrana alla vigilia dell… - sportli26181512 : #Siviglia-#Barcellona, andalusi imbattuti in casa: Recupero della quarta giornata di #Liga, gara fondamentale per g… -