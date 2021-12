Liga 2021 2022 | Villareal dilagante contro l’Alaves | 5-2 all’Estadio de la Ceramica

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Vittoria convincente delai danni del Deportivo Alaves. I prossimi avversari della Juventus in Champions League hanno vinto 5-2 in casa. Il match si è sbloccato al minuto 18 con il primo gol di Gerard Moreno, servito da Parejo. Dopo 10 minuti in rete anche Dia, su assist di Trigueros. Sul finire del primo tempo accorcia, con la rete di Pere Pons. Gli ospiti trovano poi anche il pareggio, 20 minuti dopo l’inizio della seconda frazione, con Joselu. Da quel momento, a testa bassa, ilattacca e non si ferma più. Di nuovo Dia trova la rete, lo stesso poi serve Pino ed è 4-2. A pochi secondi dal termine, trova la doppietta anche Gerard Moreno. Risultato finale 5-2. 3 punti importanti per il, che prova a smuovere la sua posizione di metà classifica. Alaves che invece rimane bloccato al ...