Licenziamenti bloccati fino ad aprile 2022 | ma non vale per tutti Le aziende interessate

(Di martedì 21 dicembre 2021)alla prossima primavera. Lo prevede una nuova norma della legge di Bilancioche introduce non un divieto vero e proprio anche se, nella pratica, è come se lo fosse. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti bloccati

Adnkronos

fino alla prossima primavera. Lo prevede una nuova norma della legge di Bilancio 2022 che introduce non un divieto vero e proprio anche se, nella pratica, è come se lo fosse. In ....push({});di fatto fino alla prossima primavera. Lo prevede una nuova norma della legge di Bilancio 2022 che introduce non un divieto vero e proprio anche se, nella pratica, è come se lo ...Licenziamenti bloccati di fatto fino alla prossima primavera. Lo prevede una nuova norma della legge di Bilancio 2022 che introduce non un divieto vero e propri ...Un emendamento alla manovra prevede che la risoluzione dei rapporti di lavoro dovrà avvenire con un una comunicazione al diretto interessato, da inviare 90 giorni prima, pena l'annullamento.