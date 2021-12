Libia, Ucraina e Nato. Draghi europeista e atlantista alla Farnesina (Di martedì 21 dicembre 2021) Segretario Generale, Ambasciatrici e Ambasciatori, È un grande piacere essere qui oggi alla vostra Conferenza annuale. Ringrazio il Ministro Di Maio e il Segretario Generale per l’invito. E ringrazio tutti voi per il lavoro che svolgete ogni giorno, con professionalità, dedizione, senso dello Stato. Al servizio delle istituzioni, delle realtà produttive, della società civile. Soprattutto – a servizio di tutti i cittadini. Voglio ricordare il vostro collega, l’Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milàmbo. Sono morti per aver fatto il loro lavoro, in un contesto difficile, come quello in cui operano molti di voi. Ai loro cari va la mia più sentita vicinanza. Auspico che venga fatta finalmente luce sul loro assassinio, e che si accertino prontamente tutte le ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) Segretario Generale, Ambasciatrici e Ambasciatori, È un grande piacere essere qui oggivostra Conferenza annuale. Ringrazio il Ministro Di Maio e il Segretario Generale per l’invito. E ringrazio tutti voi per il lavoro che svolgete ogni giorno, con professionalità, dedizione, senso dello Stato. Al servizio delle istituzioni, delle realtà produttive, della società civile. Soprattutto – a servizio di tutti i cittadini. Voglio ricordare il vostro collega, l’Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milàmbo. Sono morti per aver fatto il loro lavoro, in un contesto difficile, come quello in cui operano molti di voi. Ai loro cari va la mia più sentita vicinanza. Auspico che venga fatta finalmente luce sul loro assassinio, e che si accertino prontamente tutte le ...

Advertising

formichenews : Libia, Ucraina e Nato. Draghi europeista e atlantista alla Farnesina ?? “Dobbiamo costruire una politica estera più… - TeneraValse : RT @francofontana43: Nuove sanzioni europee per le attività di Wagner Group, gruppo paramilitare russo che opera in Libia, Siria e Ucraina… - crociangelini : RT @francofontana43: Nuove sanzioni europee per le attività di Wagner Group, gruppo paramilitare russo che opera in Libia, Siria e Ucraina… - tinas48 : RT @francofontana43: Nuove sanzioni europee per le attività di Wagner Group, gruppo paramilitare russo che opera in Libia, Siria e Ucraina… - LucianaCiolfi : RT @francofontana43: Nuove sanzioni europee per le attività di Wagner Group, gruppo paramilitare russo che opera in Libia, Siria e Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Ucraina Exxon, gas e F - 35. Cosa irrita Erdogan Nonostante il crollo della valuta turca, Recep Tayyip Erdogan resta un leader con una forte predisposizione alla penetrazione nei versanti di crisi, come Libia, Siria e Ucraina. Ma la questione ...

Nato e Russia, una proposta irricevibile. Scrive il gen. Camporini ... di tipo politico (attivismo in vari teatri africani, a partire dalla Libia), economico (le turbolenze nel settore energetico) e militare (la costante e crescente pressione ai confini con l'Ucraina). ...

Libia, Ucraina e Nato. Draghi europeista e atlantista alla Farnesina Formiche.net Nato e Russia, una proposta irricevibile. Scrive il gen. Camporini La mossa diplomatica russa suscita perplessità anche perché formulata in un periodo di crescenti tensioni, con manifestazioni non amichevoli ...

I mercenari di Putin Le truppe mercenarie esistono dal tempo dell'antica Grecia e non hanno mai smesso di combattere su tutti i fronti. Sino al 2016 negli Stati Uniti c'era perfino una rivista mensile, Soldier of fortune, ...

Nonostante il crollo della valuta turca, Recep Tayyip Erdogan resta un leader con una forte predisposizione alla penetrazione nei versanti di crisi, come, Siria e. Ma la questione ...... di tipo politico (attivismo in vari teatri africani, a partire dalla), economico (le turbolenze nel settore energetico) e militare (la costante e crescente pressione ai confini con l'). ...La mossa diplomatica russa suscita perplessità anche perché formulata in un periodo di crescenti tensioni, con manifestazioni non amichevoli ...Le truppe mercenarie esistono dal tempo dell'antica Grecia e non hanno mai smesso di combattere su tutti i fronti. Sino al 2016 negli Stati Uniti c'era perfino una rivista mensile, Soldier of fortune, ...