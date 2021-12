Libero De Rienzo | a processo il pusher che gli vendette la droga | riconosciuto nesso tra l’eroina e la morte dell’attore

(Di martedì 21 dicembre 2021) Andrà ailche avrebbe venduto all’attoreDelache sembrerebbe legata al malore che ne ha provocato la. L’uomo sarebbe accusato di “come conseguenza di altro reato”.De: lacome conseguenza delle droghe Il 15 luglio scorsoDe, a 44 anni, è morto nel suo appartamento di Madonna del Riposo, a Roma. In seguito ad analisi medico-legali era emerso che l’uomo era morto per infarto cardiaco: i test tossicologici avevano evidenziato la presenza di eroina, facendo arrivare alla conclusione che Defosse morto in seguito all’overdose. L’analisi dei tabulati telefonici aveva ...

L'uomo era stato arrestato a Torre Angela

E' accusato di avere ceduto droga all'attoreDe, morto per overdose nel luglio scorso. Per questo il cittadino gambiano Mustafa Minte Lamin, di 32 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. L'uomo, secondo l'impianto ...defoto di pietro coccia Da www.leggo.it È accusato di avere ceduto droga all'attoreDe, morto per overdose nel luglio scorso. Per questo il cittadino gambiano Mustafa ...Il pusher accusato per la morte di Libero De Rienzo è stato rinviato a giudizio per la prossima primavera, quando dovrà andare in tribunale.libero de rienzo foto di pietro coccia Da www.leggo.it È accusato di avere ceduto droga all'attore Libero De Rienzo, morto per overdose nel luglio scorso. Per questo il cittadino gambiano Mustafa Mint ...