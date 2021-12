Letizia Moratti si sfila dalla corsa al Quirinale: «L’unico nome del centrodestra è Berlusconi» (Di martedì 21 dicembre 2021) «L’unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa». Letizia Moratti chiarisce subito che il suo nome non fa parte della rosa dei candidati per la Presidenza dell Repubblica, una rosa che per il centrodestra ha un unico petalo: Silvio Berlusconi. Durante l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto minorile Cesare Beccaria l’ex sindaca di Milano e attuale assessore al Welfare della Lombardia ha chiarito che il suo impegno in questo momento è altrove: «Io mi occupo di Lombardia e la Regione in questo momento ha un buon andamento per quanto riguarda una ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) «per ildelè quello del presidente Silvio. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa».chiarisce subito che il suonon fa parte della rosa dei candidati per la Presidenza dell Repubblica, una rosa che per ilha un unico petalo: Silvio. Durante l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto minorile Cesare Beccaria l’ex sindaca di Milano e attuale assessore al Welfare della Lombardia ha chiarito che il suo impegno in questo momento è altrove: «Io mi occupo di Lombardia e la Regione in questo momento ha un buon andamento per quanto riguarda una ...

