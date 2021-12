L’Eredità 21 dicembre 2021, Alessandra indovina la parola alla terza ghigliottina: ecco come (Di martedì 21 dicembre 2021) La bionda campionessa Alessandra s’è trovata quest’oggi a concorrere nuovamente per la ghigliottina. Nella puntata del 21 dicembre 2021 la campionessa s’è trovato a concorrere per l’ottima cifra di 62.500 euro (alla terza ghigliottina, la campionessa delL’Eredità s’era presentata con l’importante bottino di 250k euro). Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa: Reni Salsa Principessa Mattinata Ramazzotti. Dopo aver riflettuto Alessandra ha scelto come propria parola Aurora, ispirata principalmente da Ramazzotti – data la canzone e il nome della figlia. La parola, d’altra parte, si confa anche con Principessa – nota è la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) La bionda campionessas’è trovata quest’oggi a concorrere nuovamente per la. Nella puntata del 21la campionessa s’è trovato a concorrere per l’ottima cifra di 62.500 euro (, la campionessa dels’era presentata con l’importante bottino di 250k euro). Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi perre quella misteriosa: Reni Salsa Principessa Mattinata Ramazzotti. Dopo aver riflettutoha sceltopropriaAurora, ispirata principalmente da Ramazzotti – data la canzone e il nome della figlia. La, d’altra parte, si confa anche con Principessa – nota è la ...

