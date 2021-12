Leggenda Miressi | è campione mondiale dei 100 stile libero in corta

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 dicembre 2021) Da terzo a primo, uguale un sogno straordinario. Non era mai accaduto all’Italia prima d’ora. Era stato Filippo Magnini a strappare due titoli mondiali sui 50 metri, ma mai nei 25. Aldi nuoto dei record e dei fatti sportivi mai accaduti, ecco il nuovo Re dei 100sulla distanza. E’ Alessandro. Che appunto da terzo, negli ultimi spiccioli di finale strappa il titolo e un primo gradino del podio a cui neanche lui crede, concentrato tuttavia per la prossima sfida in finale con la staffetta. L’azzurro, già plurimedagliatoe olimpico, dichiara a Raisport: “Sono felice, sono molto emozionato. Sono contento.. devo ancora realizzare. Un oro che l’Italia cercava da tanto tempo.. ho fatto la mia gara”. Registra il nuovo record italiano con 45.57. (foto@Deepbluemedia) Il ...