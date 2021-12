Legge europea, Fazzolari (FdI): «Ora è diventato ufficiale, legalizzato il calibro 9×19 parabellum» (Di martedì 21 dicembre 2021) «Con l’approvazione oggi, alla Camera dei deputati, della Legge europea, diventa norma dello Stato anche l’emendamento di Fratelli d’Italia a mia prima firma che pone fine all’illogico divieto di utilizzo civile del calibro 9×19 per pistole semiautomatiche, anomalia tutta italiana che distorceva i principi di uniformità della legislazione Ue», è quanto dichiara il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di FdI. Fazzolari: «Fine di un pregiudizio» «La legalizzazione del calibro 9×19 parabellum mette fine a un pregiudizio e un aggravio di costi per gli operatori della sicurezza privata e ha anche importanti ripercussioni in ambito sportivo: la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal Coni e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) «Con l’approvazione oggi, alla Camera dei deputati, della, diventa norma dello Stato anche l’emendamento di Fratelli d’Italia a mia prima firma che pone fine all’illogico divieto di utilizzo civile delper pistole semiautomatiche, anomalia tutta italiana che distorceva i principi di uniformità della legislazione Ue», è quanto dichiara il senatore Giovanbattista, responsabile del programma di FdI.: «Fine di un pregiudizio» «La legalizzazione delmette fine a un pregiudizio e un aggravio di costi per gli operatori della sicurezza privata e ha anche importanti ripercussioni in ambito sportivo: la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal Coni e ...

Advertising

amendolaenzo : Con la legge europea approvata oggi, insieme ai DL della legge di delegazione e quelli in Legge di Bilancio, l’Ital… - M5S_Camera : Ogni anno in Italia vengono uccisi circa 40 milioni di pulcini maschi. Grazie al nostro intervento questa pratica h… - SecolodItalia1 : Legge europea, Fazzolari (FdI): «Ora è diventato ufficiale, legalizzato il calibro 9×19 parabellum»… - fnicodemo : RT @amendolaenzo: Con la legge europea approvata oggi, insieme ai DL della legge di delegazione e quelli in Legge di Bilancio, l’Italia man… - ascochita : RT @amendolaenzo: Con la legge europea approvata oggi, insieme ai DL della legge di delegazione e quelli in Legge di Bilancio, l’Italia man… -