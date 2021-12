Le Iene | Ornella Vanoni non sarà presente nell’ultima puntata di oggi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Quella di, martedì 21 dicembre,l’ultimade Le, in prima serata su Italia 1.era stata annunciata come co-conduttrice insieme a Nicola Savino ma la cantante ha rinunciato all’occasione ed ora si stanno diffondendo delle voci su chila sua possibile sostituta. Questa sera (martedì 21 dicembre), in prima serata su Italia 1, andrà in onda l’ultimade Le. L’ultima donna annunciata come co-conduttrice insieme a Nicola Savino,, non. Nicola Savino (screenshot video)Non è la prima volta che la cantante rinuncia all’occasione di presentare il programma, infatti ha dato forfait ...

Ultimo appuntamento del 2021 con Le, in onda stasera su Italia1 alle 21:20, che non hanno ancora rivelato chi sarà la donna che ... Settimane fa era stata annunciata la presenza diVanoni, ...L etornano stasera, in prima serata, su Italia 1 con tante novità e inchieste. A presentare insieme a Nicola Savino potrebbe esserciVanoni che, per motivi di salute, non ha condotto il ...Le Iene: Ornella Vanoni non sarà presente nell'ultima puntata di questa sera insieme a Savino. Ecco le voci su chi la sostituirà.Le Iene Show 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il programma in onda stasera - 21 dicembre 2021 - alle ore 21,20. Le informazioni ...