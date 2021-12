Le Borse rimbalzano dopo la paura per Omicron | Milano chiude a +1 | 8% con oil e banche Wall Street si riscatta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Riscatto dei listini che hanno recuperato terreno spinti dai petroliferi. A Piazza Affari brillano Saipem (+4,1%) ed Eni (+2,9%). Fermento nel settore del credito con UniCredit (+3,5%) e Banco Bpm (+3,3%). Nuovi record per i prezzi del gas in Europa

Nuovi record per i prezzi del gas in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimbalzo riuscito per le borse europee, che si sono messe alle spalle la difficile giornata della vigilia e hanno recuperato... Il crollo di ieri sembra dimenticato, le borse archiviano la paura Omicron e a Piazza Affari svetta questo titolo. Eppure, si moltiplicano le dichiarazioni di nuove restrizioni... Piazza Affari tra le migliori Borse dell'anno: il FTSE Mib è stato trascinato da Stellantis che è la maglia rosa del 2021 - Bene anche le banche e le assicurazioni tra le quali spicca la performance... Il quadro, infatti, non è molto diverso da ieri sotto il profilo pandemico, anche se negli Usa il piano Biden da quasi 2000 miliardi di dollari sta facendo qualche passo avanti. In Europa, intanto...