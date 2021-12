L’azione legale di Meta contro 39mila siti di phishing (Di martedì 21 dicembre 2021) Un tentativo per far sentire la propria voce contro un metodo di truffa digitale che, ultimamente, è sempre più diffuso. L’azione legale di Meta contro il phishing – nel mirino ci sono 39mila siti web che utilizzano i social network per ingannare gli utenti – mira proprio a dare un fortissimo segnale contro questa pratica di accesso truffaldino ai dati personali. LEGGI ANCHE > Il rapporto che dimostra come il phishing sia schizzato con la pandemia Covid Meta contro il phishing, azione legale contro 39mila siti web In realtà, si tratta di un gruppo di persone che ha utilizzato una rete molto ampia di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un tentativo per far sentire la propria voceun metodo di truffa digitale che, ultimamente, è sempre più diffuso.diil– nel mirino ci sonoweb che utilizzano i social network per ingannare gli utenti – mira proprio a dare un fortissimo segnalequesta pratica di accesso truffaldino ai dati personali. LEGGI ANCHE > Il rapporto che dimostra come ilsia schizzato con la pandemia Covidil, azioneweb In realtà, si tratta di un gruppo di persone che ha utilizzato una rete molto ampia di ...

