Lazio, un big positivo al Covid: salta il match con il Venezia (Di martedì 21 dicembre 2021) L’incubo Covid-19 torna a creare disordini in Serie A. Il caso del giorno è sicuramente legato al match Udinese-Salernitana che rischia di creare un nuovo caso simile a quello di Juventus-Napoli dell’ottobre 2020. Ma anche la Lazio deve fare i contri con il virus e a causa della positività riscontrata al tampone dovrà fare a meno del suo bomber Ciro Immobile. Immobile positivo Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la positività al Covid-19 della moglie, Immobile si è messo in autoisolamento fiduciario ed è per questo che ha saltato il match contro il Genoa di venerdì scorso. Dopo aver effettuato due tamponi negativi, ieri è arrivata la brutta sorpresa: positivo. Le speranze di un recupero in extremis per ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) L’incubo-19 torna a creare disordini in Serie A. Il caso del giorno è sicuramente legato alUdinese-Salernitana che rischia di creare un nuovo caso simile a quello di Juventus-Napoli dell’ottobre 2020. Ma anche ladeve fare i contri con il virus e a causa della positività riscontrata al tampone dovrà fare a meno del suo bomber Ciro Immobile. ImmobileSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la positività al-19 della moglie, Immobile si è messo in autoisolamento fiduciario ed è per questo che hato ilcontro il Genoa di venerdì scorso. Dopo aver effettuato due tamponi negativi, ieri è arrivata la brutta sorpresa:. Le speranze di un recupero in extremis per ...

Advertising

gilnar76 : Lazio, un big positivo al Covid: salta il match con il Venezia #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - aquilarandagia3 : RT @Famcri_em: Mi fa piacere che i carissimi tifosi dell'#Inter e della #Juventus non conoscano il mondo #Lazio e i giornalisti che ha into… - infoitsport : Lazio: è rottura tra Sarri e un big biancoceleste, pronta la cessione - adam_ounas10 : RT @elgitanorex: Sarri che cerca di svalorizzare i big della Lazio così ADL li prende al ribasso...grazie Maurizio per quello che fai per n… - elgitanorex : Sarri che cerca di svalorizzare i big della Lazio così ADL li prende al ribasso...grazie Maurizio per quello che fai per noi -