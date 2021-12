Lazio | rinnovo Sarri | giovedì la firma Le ultime

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nella giornata didovrebbe arrivare lasuldi contratto di. Lein casaLae Mauriziohanno raggiunto l’accordo totale per ildel contratto fino al 30 giugno del 2025, con l’ingaggio che passerà dagli attuali tre milioni a quattro più premi. Come riporta Il Messaggero, l’incontro per lae la conseguente ufficialità è previsto per23 dicembre a Formello, all’indomani della sfida col Venezia e prima delle festività natalizie. Nonostante i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione, Lotito non ha dunque arretrato di un millimetro nella fiducia incondizionata al Comandante che ora avrà quattro anni e mezzo di tempo per ...

...A seguire c'è Inzaghi il miglior risultato conseguito in A è stato un quarto posto con la sua,... il Milan di Pioli è in evidente difficoltà e tutto l'entusiasmo che c'era per ildel ...Manca solo l'ufficialità, ma il tecnico dellaMaurizio Sarri ha accettato la proposta dipropostagli da Lotito fino al 2025. L'accordo verrà reso ufficiale prima di Natale, subito dopo la gara di Venezia (probabilmente giovedì 23) ...Mercato Lazio, l'Udinese vorrebbe acquistare Thomas Strakosha già a gennaio: proposto alla Lazio uno scambio con Stryger-Larsen Il mercato di gennaio della Lazio sta per entrare nel vivo. Una situazio ...