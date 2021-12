Lazio, Milinkovic ai saluti? Male il rapporto con Sarri (Di martedì 21 dicembre 2021) L’atmosfera all’interno dello spogliatoio della Lazio, nonostante la vittoria contro il Genoa, è tutt’altro che serena. Uno dei problemi principali riguarda il rapporto tra Sarri e Milinkovic-Savic: dopo gli attriti alla cena di Natale, dove alcuni giocatori (tra cui il serbo) sono andati via prima del tempo, ci sarebbe stata anche qualche parolina di troppo tra i due negli ultimi allenamenti. Secondo il tecnico il numero 21 continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso, non dando il buon esempio da vice capitano. Sarri aveva già valutato di escluderlo contro i liguri e adesso ci starebbe nuovamente pensando per domani pomeriggio col Venezia. Tutto ciò nel peggiore dei casi potrebbe portare anche ad un’esclusione del giocatore dalla rosa. Le voci sul suo addio alla Lazio poi ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) L’atmosfera all’interno dello spogliatoio della, nonostante la vittoria contro il Genoa, è tutt’altro che serena. Uno dei problemi principali riguarda iltra-Savic: dopo gli attriti alla cena di Natale, dove alcuni giocatori (tra cui il serbo) sono andati via prima del tempo, ci sarebbe stata anche qualche parolina di troppo tra i due negli ultimi allenamenti. Secondo il tecnico il numero 21 continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso, non dando il buon esempio da vice capitano.aveva già valutato di escluderlo contro i liguri e adesso ci starebbe nuovamente pensando per domani pomeriggio col Venezia. Tutto ciò nel peggiore dei casi potrebbe portare anche ad un’esclusione del giocatore dalla rosa. Le voci sul suo addio allapoi ...

