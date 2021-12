Lazio, Immobile salta la trasferta di Venezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Niente Venezia per Ciro. Immobile salta l’ultima partita del 2021, per lui è un arrivederci amaro al 2022. L’attaccante della Lazio aveva già saltato la gara con il Genoa, ufficialmente per problemi gastrointestinali, domani non ci sarà per motivi ancora da accertare. Secondo la Gazzetta dello Sport Ciro sarebbe risultato positivo al Covid. La notizia è arrivata ieri, dopo l’ennesimo tampone a cui si è sottoposto l’attaccante. La rosea ricostruisce la vicenda: la prima a venire a contatto col virus sarebbe stata la moglie, Jessica, da qui la decisione del calciatore di osservare un periodo di auto quarantena. Nel frattempo si sarebbe sottoposto a due tamponi, entrambi negativi. L’ultimo, effettuato ieri, avrebbe portato la brutta notizia: positivo. E addio speranze di scendere in campo a ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Nienteper Ciro.l’ultima partita del 2021, per lui è un arrivederci amaro al 2022. L’attaccante dellaaveva giàto la gara con il Genoa, ufficialmente per problemi gastrointestinali, domani non ci sarà per motivi ancora da accertare. Secondo la Gazzetta dello Sport Ciro sarebbe risultato positivo al Covid. La notizia è arrivata ieri, dopo l’ennesimo tampone a cui si è sottoposto l’attaccante. La rosea ricostruisce la vicenda: la prima a venire a contatto col virus sarebbe stata la moglie, Jessica, da qui la decisione del calciatore di osservare un periodo di auto quarantena. Nel frattempo si sarebbe sottoposto a due tamponi, entrambi negativi. L’ultimo, effettuato ieri, avrebbe portato la brutta notizia: positivo. E addio speranze di scendere in campo a ...

