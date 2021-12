Lazio | Immobile positivo al Covid | salterà Venezia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Cironon sarà neanche oggi a Formello esicuramente la trasferta della. Il motivo è che il giocatore è risultatoal(non c’è stata tuttavia nessuna comunicazione ufficiale, né da parte del club, né da parte sua).sta bene e non ha sintomi: dopo aver scoperto della positività della moglie, si era sottoposto a due tamponi che avevano dato esito negativo, poi l’amara sorpresa con gli ultimi due, antigenico e molecolare. Il fatto che fosse in isolamento già da alcuni giorni per la positività della moglie, ha di fatto salvaguardato il gruppo squadra che dovrà essere sottoposto soltanto ai controlli di rito. Sono dunque crollate le speranze di Sarri di un recupero in extremis per la trasferta veneta. La quarantena ...

Ciroè positivo al Covid. Dopo aver saltato il match di sabato scorso contro il Genoa, l'attaccante biancoceleste non ha potuto partecipare ieri all'allenamento e salterà la trasferta di Venezia ...Brutta notizia per Sarri. La, infatti, non potrà disporre di Ciro Immobil e per la trasferta di Venezia. L'attaccante di Torre Annunziata, 13 gol in campionato, è risultato positivo al Covid. Da quanto si apprende, sta ...L’ultimo briciolo di speranza è definitivamente sfumato nel pomeriggio di ieri. Ciro Immobile non partirà con la Lazio per Venezia. In caso di esito negativo del test ...Roma, 21 dic. (LaPresse) - Ciro Immobile è risultato positivo al Covid. Il calciatore della Lazio è asintomatico e sta bene. Immobile, che si era messo nei ...