Lazio | Immobile positivo al Covid | l' attaccante in isolamento salta la trasferta di Venezia

Advertising

tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - fanpage : Ciro #Immobile è risultato positivo al Covid. L'attaccante della Lazio salterà la sfida di Venezia - CorSport : #Lazio, incubo #Immobile: stavolta è positivo al Covid ?? - Pepe78992 : @an_to_nel_la Che poi la Lazio è partita per Venezia avendo Immobile positivo. È bastato lasciarlo a Roma e il resto della squadra è partita - davidemusto3 : RT @Rodo97asroma: Lazio, Ciro Immobile positivo al Covid-19. Sarà regolarmente convocato per Lazio-Venezia. (Sky Sport) -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

Leggi anche > Cirosi trova in isolamento e non avrebbe alcun sintomo, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali sulla positività né dalla, né dallo stesso giocatore. Lo riporta la ...positivo al Covid, no ad ulteriori controlli per laIl 2021 calcistico dunque per Cirosi chiude in anticipo mentre non ci saranno ulteriori controlli anti covid per i suoi ...Al secondo posto troviamo sempre Immobile della Lazio con lo stesso numero di gol ponderati ma dovuti a sette gol decisivi, cinque di "categoria 2" e uno di "categoria 3". Sale sul terzo gradino del ...Le opere di coibentazione come il cappotto termico, l'isolamento del tetto e l'impianto termico più performante o con pompa di calore faranno aumentare si ...