Lazio, Immobile è positivo al Covid-19: salta la sfida contro il Venezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Brutte notizie per la Lazio e per Ciro Immobile in vista della partita della 19esima giornata del campionato di Serie A. Dopo l'isolamento degli ultimi giorni, a causa della positività della moglie, anche il calciatore è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte alla partita contro il Venezia. Il gruppo squadra di Sarri ha ottenuto il via libera per la partenza e la partita contro il Venezia non è a rischio. Immobile sta bene e non ha sintomi, ma dovrà rimanere in isolamento. Tornerà in campo nel 2022, al rientro dopo la pausa. L'articolo CalcioWeb.

