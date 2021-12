Lazio | dalla Pisana 20 milioni di euro per rinnovare gli autobus di Atac e Cotral

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – La Giunta regionale delha approvato questa mattina una delibera per il rinnovo dei parchi veicolari e la realizzazione di infrastrutture di supporto destinate al trasporto pubblico locale su strada della regione. “Si tratta nello specifico di più di 20diche vengono ripartiti in favore di. Nello specifico all’azienda capitolina vanno 11,6di, mentre alla società regionale vengono trasferiti circa 8,9di. Il nostro obiettivo – spiega l’assessore regionale Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri – è quello di svecchiare il parcodella Capitale e di tutto il territorio regionale, ...

