Lazio | Ciro Immobile positivo al Covid-19 | salta anche il Venezia

(Di martedì 21 dicembre 2021)al-19. Dopo la notizia della positività della moglie, che ha impedito al centravanti delladi giocare contro il Genoa, arriva ora il responso del tampone rapido che, di fatto, chiude il 2021 calcistico di. L’attaccane si trova in isolamento da mercoledì scorso, giorno in cui è emersa la positività della compagna, e nel pomeriggio di lunedì è risultatoall’ennesimo tampone a cui si è sottoposto.ha poi eseguito un test molecolare, il cui risultato arriverà nelle prossime ore. In ogni caso,non potrà essere presente nella trasferta aper la sfida di mercoledì 22 dicembre. La speranza è dunque quella di rientrare il 6 gennaio con l’Empoli ...

Dietro invece nuovo possibile giro a sinistra per Ebuehi, Immobile ancora fuori. Hysaj quasi? Anche per l'ultimo impegno dell'anno, Sarri dovrà fare a meno diImmobile che non potrà essere ...Il rebus alla fine è stato risolto. Anche se l'epilogo non è stato felice.Immobile non si è visto neppure ieri a Formello, non ci sarà neanche oggi e salterà sicuramente la partita che lagiocherà a Venezia. Il motivo è che il giocatore è risultato positivo al ...Il 2021 di Ciro Immobile finisce qui. L'attaccante della Lazio e della nazionale non si è presentato a Formello nemmeno nella giornata di lunedì, certificando una notizia che era già nell'aria: niente ...Lazio, Ciro Immobile positivo al Covid-19: salta anche la sfida contro il Venezia, si chiude qui il suo 2021 calcistico.