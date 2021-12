Lazio Christmas: la truffa degli sms che regalano buoni spesa a Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai da qualche giorno diversi cittadini laziali sono caduti nel tranello legato ai messaggi falsi che parlano della possibilità di ricevere dei buoni spesa natalizi da 1500 euro. L’invito per poter usufruire del buono è quello di cliccare su un falso link di “Lazio Christmas” in coda al messaggio ricevuto sul cellulare. Un tipo di truffa in cui si cerca di convincere la vittima a fornire dati personali, dati finanziari e codici di accesso. Ulteriore fattore di inganno è quello di far credere che a lanciare questa iniziativa sia proprio la Regione Lazio. Secondo quanto riportato da Il Tempo, uno dei destinatari del falso buono-spesa regionale ha dichiarato che stava per cadere nel tranello: «Stavo proprio per cliccare sull’sms, anche perché mi è arrivato dallo stesso ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai da qualche giorno diversi cittadini laziali sono caduti nel tranello legato ai messaggi falsi che parlano della possibilità di ricevere deinatalizi da 1500 euro. L’invito per poter usufruire del buono è quello di cliccare su un falso link di “” in coda al messaggio ricevuto sul cellulare. Un tipo diin cui si cerca di convincere la vittima a fornire dati personali, dati finanziari e codici di accesso. Ulteriore fattore di inganno è quello di far credere che a lanciare questa iniziativa sia proprio la Regione. Secondo quanto riportato da Il Tempo, uno dei destinatari del falso buono-regionale ha dichiarato che stava per cadere nel tranello: «Stavo proprio per cliccare sull’sms, anche perché mi è arrivato dallo stesso ...

