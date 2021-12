Lavoro | Conte vede sindacati | ' stop delocalizzazioni e lotta precariato'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Per il @Mov5Stelle il confronto è il sale della democrazia. Alcon i rappresentanti deiper parlare di futuro:e licenziamenti selvaggi, pensioni,a salari bassi esoprattutto per giovani e donne". Così il leader M5S, Giuseppe, su twitter.

Advertising

Piu_Europa : #Cannabis: Conte, “ne dobbiamo ancora discutere”. #Eutanasia: Letta, “dobbiamo ancora riflettere su quale atteggi… - matteosalvinimi : Complimenti a Treviso, incoronata prima provincia d’Italia per il benessere delle donne. Orgogliosi del lavoro e de… - albertcrows : RT @marifcinter: #DeVrij: “Il 3-5-2 di Conte lo paragono a un quadro di Mondrian, simmetrico, quello di Inzaghi a uno di Van Gogh, più fant… - hevalwoland : RT @marifcinter: #DeVrij: “Il 3-5-2 di Conte lo paragono a un quadro di Mondrian, simmetrico, quello di Inzaghi a uno di Van Gogh, più fant… - rosetta_gerbasi : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial Buon lavoro al Presente Giuseppe CONTE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Conte

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

Crescita,, tutela dell'ambiente: continuiamo a correre insieme'. E' l'annuncio del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, su Twitter."L'Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene ildie Inzaghi ha dato imprevedibilità: un risultato positivo potrebbe darci uno slancio per il futuro". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta contro la ...Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Per il @Mov5Stelle il confronto è il sale della democrazia. Al lavoro con i rappresentanti dei sindacati per parlare di futuro: stop delocalizzazioni e licenziamenti selva ...Conte attacca duramente l’UEFA per l’eliminazione dalla Conference League dopo il focolaio di Covid che ha colpito il Tottenham prima ...