L’autogol mediatico dei virologi che cantano in un momento così delicato per la quarta ondata

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della puntata di ieri di Un Giorno da Pecora su Radio1, tre scienziati che sono stati in prima linea mediatica da quando è iniziata l'emergenza coronavirus hanno intonato la canzone Jingle Bells, con un testo modificato in chiave pro vaccino. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno dato prova di doti canore, modulando la tradizionale canzone natalizia, su un testo che fa più o meno: «Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci/se tranquillo tu vuoi stare i nonni non baciare». E altre amenità. La trasmissione li ha ribattezzati il Trio. "Sì Sì Vax", la canzone di Natale del TrioMatteo #Bassetti #AndreaCrisanti Fabrizio @preglias@giorgiolauro @GeppiC #UnGiornoDaPecora #ugdp @Radio1Rai pic.twitter.com/cyAssszDrp — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) December 20, 2021