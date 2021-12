Latina, visita di mons. Crociata ai pazienti ricoverati all’ospedale “Goretti” (Di martedì 21 dicembre 2021) Latina – Questa mattina, in occasione del prossimo Natale, il vescovo Mariano Crociata si è recato presso l’ospedale S. M. Goretti di Latina per portare il suo saluto ai pazienti e al personale sanitario. Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica e delle misure di prevenzione contro il Covid in questo particolare momento, d’accordo con la Direzione del Presidio Ospedaliero, monsignor Crociata ha potuto visitare solo il reparto di Malattie Infettive, scelto come simbolo a motivo del forte impegno assicurato, in questi due ultimi anni, nella cura delle persone colpite dal coronavirus. Ad accogliere il vescovo Crociata, il direttore del Presidio Ospedaliero Sergio Parrocchia, la dirigente dell’Unità Operativa di Malattie Infettive ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– Questa mattina, in occasione del prossimo Natale, il vescovo Marianosi è recato presso l’ospedale S. M.diper portare il suo saluto aie al personale sanitario. Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica e delle misure di prevenzione contro il Covid in questo particolare momento, d’accordo con la Direzione del Presidio Ospedaliero,ignorha potutore solo il reparto di Malattie Infettive, scelto come simbolo a motivo del forte impegno assicurato, in questi due ultimi anni, nella cura delle persone colpite dal coronavirus. Ad accogliere il vescovo, il direttore del Presidio Ospedaliero Sergio Parrocchia, la dirigente dell’Unità Operativa di Malattie Infettive ...

