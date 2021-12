Advertising

Mediagol : Latina Palermo, i convocati dal tecnico Filippi: out Valente, Doda e Marconi - telodogratis : Il Palermo a Latina vuole chiudere il 2021 con una vittoria - ILOVEPACALCIO : Latina-Palermo: Filippi ne convoca 20 - Ilovepalermocalcio - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo a Latina vuole chiudere il 2021 con una vittoria - - tifosipalermoit : un warning particolare ai giocatori rosa: non eccedere col gioco duro perchè ... -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Palermo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Giacomo Filippi convoca 20 giocatori per l'ultima trasferta dell'anno contro il. Tornano a disposizione Almici, Luperini e Giron, mentre - - non ci sarà Marconi. Ancora out Valente e Doda. LA LISTA Portieri: Pelagotti, Massolo. Difensori: Perrotta, Accardi, Giron, Lancini,...Ilvuol chiudere il 2021 con un risultato positivo. Il calendario riserva ai rosanero la trasferta in casa delguidato dall'ex di turno Daniele Di Donato. La partita è in programma domani ...La lista dei calciatori del Palermo convocati dal tecnico Filippi in vista della sfida esterna in programma domani sera contro il Latina dell'ex Di Donato ...Il Palermo a Latina per chiudere il 2021 in modo positivo e non lasciarsi risucchiare dalle altre inseguitrici del Bari.