Latina | nascondevano 60 chili di marijuana in casa | incastrati dal cane antidroga Ron

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 dicembre 2021)– I miliari della Stazione Carabinieri diBorgo Podgora, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero Giorgia Orlando, nel corso dello scorso fine settimana hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due cinquantacinquenni locali, trovati in possesso, complessivamente, di 60di. I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che il primo dei due, un disoccupato locale, potesse detenere illecitamente della sostanza stupefacente. Pertanto, colto il momento opportuno, i miliari hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di quest’ultimo, senza però trovare ...