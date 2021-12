Latina | 60 kg di droga “fiutati” grazie a Ron | eroe cinofilo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 dicembre 2021) A volte serve avere un certo “fiuto”. E’ stato infatti proprio per merito di Ron, cane del Nucleo Cinofili dei Carabinieri, che i militari sono riusciti ad arrestare due 55enni aper possesso ai fini di spaccio di Marijuana. La sostanza era debitamente nascosta: infatti, in un primo momento, i carabinieri non avevano trovato nulla. Ma ciò che gli occhi umani non vedono, invece, non sfugge al fiuto canino. Così Ron ha seguito una pista, trovando una stanza dove erano stipati ben 60 kg di. 60 kg dinascosti in un locale I miliari della Stazione Carabinieri diBorgo Podgora, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero D.ssa Giorgia Orlando, nel corso dello scorso fine settimana hanno tratto in arresto in flagranza del ...