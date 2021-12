Lasciarsi un giorno a Roma | Claudia Gerini | “Questo è un film rivoluzionario”

(Di martedì 21 dicembre 2021) In arrivo il prossimo 1° gennaio 2022 su Sky Cinema e in streaming su NOW,unè il nuovodiretto e interpretato da Edoardo Leo. La pellicola si avvale della produzione di Fulvio e Federica Lucisano. Nel cast vanta inoltre anche Marta Nieto,e Stefano Fresi. Oggi 21 dicembre si è tenuta a, presso il Cinema Adriano, l’anteprima nella quale hanno presenziato anche gli interpreti principali. Separarsi o proseguire insieme?un: unfemminile che porta in scena la crisi, ma con ironia Edoardo Leo ha dunque aperto l’incontro. Il regista ha chiarito fin da subito ciò che volesse raccontare con la pellicola: “Ciascuno, se sei stato ...

Advertising

rikcristil : RT @dituttounpop: Oggi è stato presentato #LasciarsiungiornoaRoma il film di Edoardo Leo su @SkyItalia e @NOWTV_It il 1 gennaio. Ecco i te… - dituttounpop : Oggi è stato presentato #LasciarsiungiornoaRoma il film di Edoardo Leo su @SkyItalia e @NOWTV_It il 1 gennaio. Ecc… - GioiabotteghiP : #lasciarsiungiornoaroma #Skyoriginal @edoardoleo #MartaNieto #ClaudiaGerini #StefanoFresi vedi tutte le #immagini d… - LucianadArcang1 : RT @sofertweets: Vince #Boric! Il #Cile può finalmente lasciarsi alle spalle il passato e modificare la Costituzione neoliberista, eredità… - deustronzio : RT @sofertweets: Vince #Boric! Il #Cile può finalmente lasciarsi alle spalle il passato e modificare la Costituzione neoliberista, eredità… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciarsi giorno

Non intendein balia della solitudine e non vuole abbandonarci nella tristezza: perciò ...santo " rinnovassimo il proposito di dedicare qualche istante del nostro tempo a meditare ogni......cembro oandare ai sapori unici e autentici del Tirolo . La vacanza invernale nella regione di Innsbruck non è mai solo una: ognuno può trovare la propria dimensione e decidere ogni...Il Palermo a Latina per chiudere il 2021 in modo positivo e non lasciarsi risucchiare dalle altre inseguitrici del Bari.Claudia Gerini ha partecipato alla presentazione del suo nuovo film Lasciarsi un giorno a Roma con un look sofisticato e di classe ...