Lasciare che i senzatetto dormano nelle stazioni non è decoroso. Farli morire di freddo sì? (Di martedì 21 dicembre 2021) Qualche sera fa sono passato dalla stazione Termini, a Roma, e ho trovato il pavimento dell'ingresso inondato d'acqua, ovvero appositamente bagnato per scoraggiare coloro che sono in cerca di un posto un po' riparato per trascorrere la notte. La sensazione è che la preoccupazione di garantire un apparente decoro in un luogo di transito molto frequentato spinge a nascondere altrove il dramma quotidiano di chi non ha dove dormire. Ci si preoccupa che non si sappia, e non si veda, che ogni notte c'è chi rischia di morire di freddo. Ormai da settimane, a Roma la temperatura notturna scende intorno ai 2-3 gradi. Nel mese di dicembre, sono già due le persone morte a causa del freddo: pochi giorni fa, nel gelo della notte, è morto un ragazzo di 27 anni proprio vicino alla Stazione Termini e qualche giorno prima è toccato ad un 78enne.

