L’agente di Omeragic apre al Napoli | “Azzurri interessati Imposta come Koulibaly ed è veloce come Tomori”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)di Becirsostiene che ilosservi con interesse il difensore del l difensore dello Zurigo, classe 2002.: PARLABecirha assistito alla vittoria delsul Milan. Il difensore dello Zurigo era presente in tribuna a San siro al fianco di Maldini. il Milan lo segue da tempo, ma nell’ultimo periodo si è fatto prepotente l’interesse delgioca quasi sempre in una difesa a quattro, si muove sul centro-destra. E’ alto un metro e 87, ha un contratto fino al 2023. Petkovic lo ha lanciato in nazionale il 7 ottobre del 2020. Subito titolare, novanta minuti contro la Croazia (1-2) per, ventinove presenze nell’ultimo campionato ...